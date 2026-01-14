Neuer Angreifer: Fürth schlägt in Augsburg zu

Die SpVgg Greuther Fürth verstärkt sich für den Abstiegskampf in der Rückrunde mit Aiman Dardari. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich das Kleeblatt mit dem FC Augsburg auf eine Leihe des 20-Jährigen verständigt. Diese enthält keine Kaufoption. Der Medizincheck des luxemburgischen Nationalspielers soll zeitnah stattfinden, anschließend werden die Verträge unterschrieben.

Dardari stammt aus der Jugend von Mainz 05 hatte sich im Januar des vergangenen Jahres nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit dem FCA angeschlossen. In der aktuellen Saison wurde der Flügelspieler dreimal eingewechselt, stand aber meist nicht im Spieltagskader. Beim Tabellenvorletzten des Unterhauses soll Dardari Spielpraxis sammeln und die Franken im besten Fall vor dem Absturz in Liga drei bewahren.