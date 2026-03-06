Iniesta vor überraschendem neuem Job

Andrés Iniesta steht offenbar kurz davor, Sportdirektor des marokkanischen Fußballverbands zu werden. Das berichtet der spanische Sender ‚Eport3‘. Demnach war für diesen Freitag sogar bereits die öffentliche Vorstellung des 41-Jährigen geplant, doch die Verhandlungen zwischen den Parteien sind nicht rechtzeitig abgeschlossen worden. Die mögliche Anstellung des ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspielers ist Teil einer großangelegten Professionalisierungskampagne der Nordafrikaner.

Diese planen laut Bericht sogar einen spanischen Doppelschlag: Neben Iniesta soll auch Xavi nach Marokko gelotst werden. Der 46-Jährige soll zukünftig auf der Trainerbank der Atlas-Löwen Platz nehmen und ist dem Vernehmen nach generell bereit dazu, jedoch erst nach der WM im Sommer. Nach dem Rücktritt des bisherigen Nationaltrainers Walid Regragui verkündete der marokkanische Verband erst am heutigen Freitag, dass zunächst Mohamed Ouahbi, bisher Trainer der U20-Nationalmannschaft, die Nachfolge antritt.