Zwischen Juventus Turin und Alejandro Balde könnte eine Zweckgemeinschaft entstehen. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ erwägt die Alte Dame, im Januar ein Leihgeschäft mit dem Linksverteidiger des FC Barcelona einzufädeln. Mögliche Alternativen sind dem Bericht zufolge Rayan Aït-Nouri (25/Manchester City), Juan Miranda (26/FC Bologna) und Destiny Udogie (23/Tottenham Hotspur).

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Allerdings wäre dies nur zum Übergang bis Sommer angedacht. Eigentlich will Juve Lorenzo Bernasconi von Atalanta Bergamo als Dauerlösung verpflichten. Der 23-Jährige soll aber 25 bis 30 Millionen Euro kosten. Zu allem Überfluss verlängerte der 1,90 Meter große Außenverteidiger gestern bei den Bergamasken bis 2031. Nach der Saison plant Juventus aber wohl einen neuen Versuch bei Bernasconi, weshalb im Januar nur ein Profi auf Zeit gesucht wird.