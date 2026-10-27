„Er muss schnell lernen“: Nächste Ohrfeige für Klopp

Die Kritik an Jürgen Klopp nach dessen erneuter unbedachter Aussage im TV reißt nicht ab. Auch Ex-Nationalspieler Matthias Sammer nordet den Bundestrainer in der ‚Sky‘-Sendung ‚Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk‘ ein: „Ich denke, er muss schnell lernen. Und, dass er ein Stück weit unterschätzt hat, dass er jetzt Nationaltrainer ist. Die Sensibilität und die Empfindsamkeit sind hoch. Auch ihm gegenüber.“

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Gleichzeitig sei Sammer jedoch der Ansicht, dass Klopp seine Schlüsse ziehen wird: „Das wird er schnell verstehen. Ich glaube, Jürgen wird selber gut einschätzen können, was in Zukunft wirklich wichtig und was unwichtig ist. Da waren ein paar Dinge dabei, die hat er auch nicht nötig.“ Ausgangspunkt waren Klopps Aussagen über Vincent Kompanys Taktik beim Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2), die er „bis heute nicht abschließend verstanden“ habe.