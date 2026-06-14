Wenige Stunden vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft ist der Poker um die Ablöse für Nathaniel Brown (22) so gut wie abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich Max Eberl und sein Gegenüber Markus Krösche auf ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro verständigt. Zu Wochenbeginn war noch von rund zehn Millionen mehr die Rede gewesen.

In der Diskussion sei allerdings nach wie vor die Aufteilung dieser Summe in Sockelablöse und mögliche Bonuszahlungen. Eintracht Frankfurt strebe ein Modell mit 50 plus fünf Millionen Euro an, der FC Bayern wolle wenig überraschend einen geringeren Fixpreis, dafür aber mehr Boni überweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Brown selbst, der heute Abend (19 Uhr) in der Startformation gegen Curaçao stehen wird, hatten sich die Münchner bereits vor einigen Tagen geeinigt. Gut möglich, dass der technisch so beschlagene Linksfuß den Medizincheck noch während der WM absolvieren und einen langfristigen Vertrag beim Rekordmeister unterschreiben wird.