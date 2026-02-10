Liverpool-Abschied: Salah verhandelt mit neuem Klub

Bereits im Winter hatte Angreifer Mohamed Salah (33) seinen Abschied vom FC Liverpool angedeutet, der Disput mit Cheftrainer Arne Slot konnte aber doch nochmal beigelegt werden. Spätestens im Sommer dürfte seine Zeit an der Anfield Road nach dann neun Jahren allerdings zu Ende gehen.

Als Ziel kristallisiert sich mehr und mehr die Saudi Pro League heraus. Wie FT erfuhr, verhandelt Salahs Berater bereits mit Al Ittihad, um einen möglichen Deal auszuloten. Dort könnte der ägyptische Star den Platz von Karim Benzema (38) einnehmen, der erst kürzlich zu Al Hilal gewechselt ist.

Im Anschluss an die Saison bietet sich Liverpool die letzte Möglichkeit, eine Ablöse für Salah zu kassieren, sollte sein bis 2027 datierter Vertrag nicht mehr verlängert werden – und danach sieht es nach aktuellem Stand der Dinge nicht aus. Stattdessen steht Salah selbst dem Saudi-Transfer offen gegenüber.