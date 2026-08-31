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Offiziell 2. Bundesliga

Nächster Neuer für Bochum

von Dominik Schneider - Quelle: vfl-bochum.de
Charlie Patino im Einsatz für die Three Lions @Maxppp

Nach Sean Klaiber hat der VfL Bochum heute einen weiteren Profi unter Vertrag genommen. Charlie Patino wechselt per Leihe von Deportivo A Coruña zum Zweitligisten. Eine Kaufoption sichert sich Bochum für den 22-jährigen Mittelfeldspieler offenbar nicht.

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„Charlie Patino bringt eine große Hingabe für den Fußball mit. Er hat in den Gesprächen die absolute Überzeugung ausgestrahlt, für den VfL spielen zu wollen“, so Simon Zoller, Direktor Profifußball. Patino wurde beim FC Arsenal ausgebildet und wechselte vor zwei Jahren nach Spanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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