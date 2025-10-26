Greenwood: Wiedersehen mit Rashford?

Mason Greenwood könnte bald wieder Seite an Seite mit Marcus Rashford auflaufen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben Scouts des FC Barcelona Greenwood live vor Ort unter die Lupe genommen, als er beim 6:2-Sieg gegen Le Havre AC für Olympique Marseille vier Tore erzielen konnte. In der laufenden Saison war der 24-jährige Engländer in bislang zwölf Partien an ebenso vielen Toren direkt beteiligt.

Rashford steht seinem früheren Teamkollegen bei Manchester United in Diensten der Katalanen in nichts nach. Nach 13 Einsätzen für Barça kommt der 27-Jährige auf zwölf Torbeteiligungen. Damit es tatsächlich zu einer Reunion bei den Blaugrana kommen kann, müsste der FCB aber zunächst aus der Leihe eine Festverpflichtung machen.