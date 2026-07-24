Hertha holt Brekalo-Bruder
Hertha BSC vereint das Brüderpaar. Wie der Hauptstadtklub mitteilt, wechselt Filip Brekalo (23) vom kroatischen Zweitligisten NK Karlovac zur Alten Dame. Der jüngere Bruder von Josip Brekalo (28) ist für die U23 vorgesehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Filip Brekalo verstärkt in der kommenden Spielzeit unsere #BSCU23! Der jüngere Bruder von Josip Brekalo wird in Zukunft also auch mit unserer Fahne auf der Brust auflaufen. ✍️— Hertha BSC (@HerthaBerlinSC) July 24, 2026
Willkommen in Berlin, Filip! 💙🤍https://t.co/mc0bNJ1XLy ℹ️ #HerthaBubis #HaHoHe pic.twitter.com/ifSEWu90lq
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden