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Hertha holt Brekalo-Bruder

Hertha BSC vereint das Brüderpaar. Wie der Hauptstadtklub mitteilt, wechselt Filip Brekalo (23) vom kroatischen Zweitligisten NK Karlovac zur Alten Dame. Der jüngere Bruder von Josip Brekalo (28) ist für die U23 vorgesehen.

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