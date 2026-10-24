Entscheidung naht: Zwei hohe Hürden für Sancho
Jadon Sancho könnte bald bei einem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Zuvor steht allerdings ein wichtiges Gespräch auf dem Programm.
Bei einer Unterschrift beim FC Getafe müsste Jadon Sancho signifikante Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Statt wie bis Ende Juni rund 300.000 Euro pro Woche wäre der Verdienst beim Madrider Vorortklub laut dem ‚Telegraph‘ nur rund ein Dreißigstel, nämlich rund 10.000 Euro wöchentlich.
Sancho spielt dennoch mit dem Gedanken, die Offerte anzunehmen. Schließlich geht es um nicht weniger als die Fortsetzung seiner ohnehin ins Stocken geratenen Karriere.
Dem ‚Telegraph‘ zufolge steht in Kürze ein richtungsweisendes Gespräch mit Getafe-Trainer José Bordalás an. Das Problem: Beim aktuellen Tabellen-15. sitzt der 62-Jährige nicht allzu sicher im Sattel.
Neben dem Gehalt ist die unsichere sportliche Perspektive also ein weiterer Aspekt, der den Deal noch zum Scheitern bringen könnte. Der Getafe-Coach seinerseits ist fest entschlossen, Sancho in seinen Kader aufzunehmen. Der Engländer wäre der zweite prominente Vertragslose nach Dani Carvajal (34), der deutlich nach Transfermarkt-Ende unterschreibt.
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