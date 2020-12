Mourinho kritisiert „Heulsusen“ Klopp und Guardiola | Juve-Gerüchte um Zidane

Mourinho beschwert sich über Klopp und Guardiola

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits seit geraumer Zeit machen Jürgen Klopp und Pep Guardiola immer wieder mit Kritik am dicht getakteten Spielplan ihrer Teams von sich reden. Ein Trainer, der dafür allerdings offensichtlich kein Verständnis hat, ist José Mourinho. Der Coach von Tottenham Hotspur stellte auf der gestrigen Pressekonferenz heraus: „Übrigens, wir haben vier Spiele in einer Woche gehabt und niemand hat geweint oder uns deswegen unterstützt. Und jetzt meine Kollegen, wenn sie diese Spiele haben?“ Auch der ‚Daily Star‘ stimmt mit ein: „Heulsusen“, titelt die englische Tageszeitung unterstützt durch eine Fotomontage, die Klopp und Guardiola jeweils im Kinderwagen sitzend zeigt. In der ‚Times‘ ist die Begegnung zwischen Mourinhos Teams und dem FC Arsenal das Hauptthema. Mit einem Sieg im London-Derby könne sich Tottenham „einen großen Vorteil“ im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League verschaffen.

Juve: Suárez-Ärger und Zidane-Gerüchte

In Italien macht derweil ein altes Thema aus dem vergangenen Sommer wieder Schlagzeilen – gemeint sind die Betrugsvorwürfe um Juventus Turin und Luis Suárez. Zur Erinnerung: Der Uruguayer hatte im Sommer vor dem Wechsel zur Alten Dame gestanden und sollte dafür zuvor einen Sprachtest absolvieren, um die italienische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Bereits im Vorfeld soll der mittlerweile für Atlético Madrid spielende Angreifer dabei die Prüfungsfragen erhalten haben. „Juve wird verdächtigt in der Suárez-Affäre“, schreibt heute der ‚Corriere dello Sport‘. Insbesondere Sportdirektor Fabio Paratici steht im Fokus der Ermittlungen. Aber auch aus anderen Gründen sorgt der amtierenden italienische Meister für Schlagzeilen. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ berichtet: „Andrea Agnelli, der Präsident von Juve, hat eine Idee: sich Zidane vorzumerken, falls dieser Real verlassen sollte“.

Zidane mit Real vor wichtiger Partie

Bevor Juve sich mit Zidane befassen kann, müsste der Franzose allerdings erst einmal bei Real Madrid entlassen werden. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg und dem drohenden Aus in der Champions League sitzt die Real-Legende allerdings ohne Frage nicht mehr fest im Sattel. Die ‚as‘ beschäftigt sich heute ausführlich mit der Zukunft des Weltmeisters von 1998. Auf der Titelseite greift die spanische Sportzeitung ein Zidane-Zitat von der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Sevilla auf: „Ich fühle mich stark… aber ich weiß, wo ich bin“, hatte der 48-Jährige dort gesagt. Auch die ‚Marca‘ zitiert Zidane: „Wir werden okay sein, das ist sicher“. Der einstige Erfolgstrainer ist sich der für ihn kritischen Lage durchaus bewusst. Zwar wird die Partie gegen den Tabellenfünften der spanischen Liga wohl noch nicht zum Schicksalsspiel – dennoch wird sich Zidane keine erneute Niederlage erlauben wollen.