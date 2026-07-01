Hinsichtlich eines möglichen Abgangs von Kaishu Sano stehen den Offiziellen des 1. FSV Mainz 05 noch nicht die Schweißperlen auf der Stirn. Gegenüber der ‚Bild‘ äußert sich Nico Bungert tiefenentspannt: „Unser großer Vorteil ist, dass der Spieler noch längerfristig Vertrag hat, von daher haben wir da überhaupt keinen Druck und werden wir nichts beschleunigen. Wenn mal ein Verein kommt mit einem Angebot, werden wir uns damit auseinandersetzen. Wenn es aus unserer Sicht nicht hoch genug für den Marktwert des Spielers ist, dann ist auch die Lösung möglich, dass Kaishu noch länger bei uns bleibt.“

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Der Sportchef bestätigt auch, dass englische Vereine am japanischen Mittelfeldspieler dran sind: „Zweifelsfrei gibt’s Interessenten, und dass die Liga, in die herausragend gute Spieler meistens hinwechseln, England ist, das ist auch bekannt.“ Ein Abgang ist Bungert zufolge aber nicht in Stein gemeißelt: „Stand heute ist noch alles offen. Aber grundsätzlich wissen wir natürlich, dass wir da einen Spieler haben, für den großes Interesse besteht.“ Der FC Liverpool buhlt wohl intensiv um den 25-Jährigen, als Ablöse standen zuletzt bis zu 60 Millionen Euro zur Debatte.