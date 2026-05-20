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Bundesliga

Gladbach findet Reitz-Ersatz

Bei Borussia Mönchengladbach werden die Kaderplanungen vorangetrieben. Ein neuer Sechser steht in den Startlöchern.

von Dominik Sandler - Quelle: Absolut Fussball | Rheinische Post
3 min.
Zento Uno im Länderspiel gegen China @Maxppp

Die Spielzeit 2026/27 soll für Borussia Mönchengladbach deutlich sorgenfreier verlaufen als die Vorsaison. Entsprechend frühzeitig will Rouven Schröder den Kader zusammenstellen. Nachdem in Linksverteidiger David Herold (23) vom Karlsruher SC schon der erste Neuzugang feststeht, ist auch Neuzugang Nummer zwei nur noch Formsache.

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Denn laut ‚Absolut Fussball‘ wird sich auch Zento Uno den Fohlen anschließen. Der japanische Nationalspieler kommt von Shimizu S-Pulse aus der japanischen Liga, wo er mit 22 Jahren bereits Kapitän seines Teams ist. Uno ist auf der Sechs zuhause und könnte dort in die Fußstapfen von Rocco Reitz (23) treten, den es zu RB Leipzig zieht.

Die ‚Rheinische Post‘ bestätigt das Interesse der Borussia an Uno. Neben dem Rechtsfuß steht dem Vernehmen nach auch Enzo Leopold (25) von Hannover 96 vor einem Transfer zum Bundesligisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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