Nationalcoach: Österreich träumt von Löw – Stöger Favorit

Am Ende war Wales beziehungsweise Doppelpacker Gareth Bale zu groß für die Österreicher (1:2), die morgige Freundschaftspartie gegen Schottland wird für Nationalcoach Franco Foda wohl das Abschiedsspiel. Die Suche nach einem neuen Nationaltrainer hat begonnen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, „träumt so mancher auch von der großen Lösung“. Diese soll Jogi Löw sein, „dessen Name in den Gremien immer wieder fällt“. Allzu realistisch ist ein Engagement des deutschen Weltmeister-Trainers von 2014 aber wohl nicht.

Stöger Favorit, Herzog heißer Kandidat

In der Favoritenrolle wähnt das Fachblatt eher andere Übungsleiter. Der früherer Köln- und Dortmund-Trainer Peter Stöger soll derzeit auf der Pole Position liegen. Andreas Herzog, der derzeit an der Seitenlinie von Admira Wacker steht, gilt ebenfalls als heißer Kandidat.