Bundesliga verpasst 15 Milliarden

Dem deutschen Fußball entgehen aufgrund der selbstauferlegten 50+1-Regel gigantische Einnahmen. Das bekräftigt Liga-Geschäftsführer Marc Lenz in der ‚ARD‘-Dokumentation ‚Inside Fußball – Wer kauft das Spiel?‘: „Umsatzseitig sind wir sehr wettbewerbsfähig, kapitalseitig auch aufgrund von 50+1 – das muss man aussprechen – sind es in den letzten zehn Jahren 15 Milliarden an Minderinvestments gewesen.“ Dies geht aus den neuen UEFA-Statistiken hervor, die klar belegen, wie viel externes Kapital in die anderen Top5-Ligen fließt.

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Die Bundesliga konnte mit ihren Partnerschaften in diesem Zeitraum lediglich 1,2 Milliarden Euro an Einnahmen verbuchen. Generell akzeptiere Lenz, dass die Investorensperre ein Grundprinzip der Liga sei. Dennoch dürfte die Diskussion um eine Öffnung angesichts der Zahlen erneut aufkommen. Der ehemalige DFB-Manager Oliver Bierhoff plädiert in der Dokumentation für ein Umdenken: „Wenn Deutschland das mal aufmachen würde, dann wird es einen Run nicht nur auf die erste Liga geben, sondern runter bis in die dritte Liga, wo ja auch Traditionsvereine sind.“