Lewy: „Liebe zum Fußball ging in falsche Richtung“

Robert Lewandowski hat einmal mehr seine Beweggründe für einen Abschied vom FC Bayern dargelegt. Im Gespräch mit ‚ESPN‘ sagt der Angreifer vom FC Barcelona: „Es gab einen Moment, in dem mir klar wurde, dass ich nicht mehr das fühle, was ich vorher fühlte. Ich hatte Angst, wenn ich nichts ändere, dass diese Energie, diese Liebe zum Fußball, die in die falsche Richtung ging, noch mehr nachlässt.“ Letztlich verabschiedete sich der 34-Jährige nach acht Jahren in München und wechselte für 45 Millionen Euro nach Katalonien.

Dass sich Barça derzeit nicht auf seinem sportlichen Zenit befindet, weiß auch Lewandowski: „Ich habe das Potenzial in der Mannschaft gesehen, auch wenn Barcelona vor zwei Jahren große Probleme hatte. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass wir bei allem, was wir tun, wie hart wir arbeiten, am Ende unsere Ziele erreichen werden. Es ist ein Prozess und es ist unmöglich, alles in einer Woche oder einem Monat zu ändern. Man braucht mehr Zeit.“ Für seinen neuen Arbeitgeber glänzt der Pole mit 25 Treffen in 32 Pflichtspielen.

