Schlotterbeck direkt in der Startelf

Der FC Southampton setzt direkt auf Keven Schlotterbeck (29). Beim ersten Pflichtspiel nach seinem Wechsel vor zwei Tagen steht der Neuzugang vom FC Augsburg gegen den FC Millwall (16 Uhr) in der Startaufstellung.

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Lads against the Lions 👊 pic.twitter.com/2RLOukn7P6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 29, 2026

Für Schlotterbeck haben die Saints rund vier Millionen Euro Ablöse an die Fuggerstädter überwiesen. In Südengland unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029.