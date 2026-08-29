Championship
Schlotterbeck direkt in der Startelf
@Maxppp
Der FC Southampton setzt direkt auf Keven Schlotterbeck (29). Beim ersten Pflichtspiel nach seinem Wechsel vor zwei Tagen steht der Neuzugang vom FC Augsburg gegen den FC Millwall (16 Uhr) in der Startaufstellung.
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Lads against the Lions 👊 pic.twitter.com/2RLOukn7P6— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 29, 2026
Für Schlotterbeck haben die Saints rund vier Millionen Euro Ablöse an die Fuggerstädter überwiesen. In Südengland unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029.
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