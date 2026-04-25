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Premier League

Salah nie mehr für Liverpool?

von Dominik Sandler
1 min.
Mohamed Salah klatscht Beifall @Maxppp
Liverpool 3-1 Crystal Palace

Womöglich hat sich Mohamed Salah am heutigen Samstag schon vom FC Liverpool verabschiedet. In der 59. Minute wurde der 33-Jährige gegen Crystal Palace (3:1) mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt. Bei seiner Auswechslung ließ sich der Ägypter viel Zeit und bedankte sich in alle vier Richtungen an der Anfield Road sichtlich emotional für den Support.

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Wie lange Salah ausfallen wird, ist noch unklar. Möglich ist auch, dass er die verbleibenden vier Partien verpasst und damit heute sein letztes Spiel im Trikot der Reds absolviert hat. Trotz bis 2027 laufenden Vertrags haben sich Klub und Spieler auf einen Abschied in diesem Sommer geeinigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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