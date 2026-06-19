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Bundesliga

Wahl-Wechsel in trockenen Tüchern

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Morgenpost | Hamburger Abendblatt | Sky
Hauke Wahl lässt dir keine Wahl @Maxppp

Hauke Wahl (32) wechselt von einem Bundesliga-Absteiger zum nächsten. Übereinstimmenden Berichten des ‚Hamburger Abendblatts‘ und der ‚Hamburger Abendzeitung‘ zufolge schließt sich der Abwehrspieler dem VfL Wolfsburg an. Knapp 1,8 Millionen Euro Ablöse sollen an den FC St. Pauli fließen.

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Laut ‚Sky‘ winkt Wahl in der Autostadt ein Vertrag bis 2029 plus Option auf eine weitere Saison. Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der gebürtige Hamburger auf 33 Einsätze (vier Torbeteiligungen) für den Kiezklub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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