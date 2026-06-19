Wahl-Wechsel in trockenen Tüchern

Hauke Wahl (32) wechselt von einem Bundesliga-Absteiger zum nächsten. Übereinstimmenden Berichten des ‚Hamburger Abendblatts‘ und der ‚Hamburger Abendzeitung‘ zufolge schließt sich der Abwehrspieler dem VfL Wolfsburg an. Knapp 1,8 Millionen Euro Ablöse sollen an den FC St. Pauli fließen.

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Laut ‚Sky‘ winkt Wahl in der Autostadt ein Vertrag bis 2029 plus Option auf eine weitere Saison. Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der gebürtige Hamburger auf 33 Einsätze (vier Torbeteiligungen) für den Kiezklub.