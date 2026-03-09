Menü Suche
Interesse hinterlegt: Burger zur Bundesliga-Konkurrenz?

Mit der Verpflichtung von Wouter Burger gelang der TSG Hoffenheim ein Volltreffer. Verlieren die Kraichgauer den Mittelfeldakteur wenig später schon an einen direkten Konkurrenten?

von Fabian Ley - Quelle: soccernews.nl
Wouter Burger spielt den Ball @Maxppp

Für lediglich vier Millionen Euro schnappte sich die TSG Hoffenheim im Sommer Wouter Burger von Stoke City. Der 25-Jährige besticht im zentralen Mittelfeld der Kraichgauer mit Passsicherheit sowie Zweikampfstärke und weiß darüber hinaus offensiv zu überzeugen: Nach 24 Einsätzen im TSG-Trikot stehen beeindruckende fünf Tore und neun Vorlagen zu Buche.

Mit seinen Leistungen hat Burger offenbar auch Begehrlichkeiten bei einem direkten Bundesliga-Konkurrenten geweckt. Laut einem Bericht von ‚soccernews.nl‘ bekundet RB Leipzig konkretes Interesse am niederländischen Linksfuß.

Die Sachsen sollen Burger und dessen Umfeld bereits über ihre Avancen unterrichtet haben. Mit einer offiziellen Kontaktaufnahme seitens RB zu den Hoffenheimern sei zeitnah zu rechnen, berichtet ‚soccernews.nl‘ weiter. Da Burgers Vertrag noch bis 2030 datiert ist, müsste Leipzig wohl eine beträchtliche Ablösesumme für einen Transfer auf den Tisch legen.

Holt RB Burger & Reitz?

Offen ist zur Stunde, ob die RB-Verantwortlichen Burger als Alternative zu Rocco Reitz betrachten oder eine Verpflichtung beider Mittelfeldspieler anstreben. An einem Deal mit Reitz arbeiten die Leipziger unter Hochdruck, eine Einigung mit dem 23-Jährigen wurde bereits erzielt. Eine Übereinkunft mit Borussia Mönchengladbach ist derzeit aber noch nicht in unmittelbarer Nähe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
