Leicester schnappt sich Souttar

Harry Souttar (24) verstärkt die Defensive von Leicester City. Der australische Nationalspieler wechselt von Stoke City zu den Foxes und unterschreibt einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre. Zu den Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben.

Der 1,98 Meter große Abwehrhüne freut sich auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich, einem so großartigen Fußballklub beizutreten. Mich selbst in der Premier League herauszufordern, ist eine Gelegenheit, die ich nicht ausschlagen konnte. Hier gibt es einen Kader voller fantastischer Spieler, also kann ich es kaum erwarten, loszulegen.“

