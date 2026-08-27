Abschied steht fest: 50-Millionen-Showdown um Leão

Rafael Leão (27) befindet sich auf dem Sprung. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird der Außenstürmer dem AC Mailand in diesem Sommer den Rücken kehren – unklar scheint, welcher Verein den Zuschlag erhält.

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Laut Sacha Tavolieri deutet vieles auf einen Wechsel zu Galatasaray hin. Mit Milan habe sich der türkische Meister auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni geeinigt. Auch Leão wolle an den Bosporus wechseln, wo ihm ein Nettojahresgehalt über zwölf Millionen Euro winkt.

Gala oder Aston Villa?

Fabrizio Romano bestätigt die Übereinkunft der Klubs, betont allerdings, dass der Portugiese (49 Länderspiele) bislang keine finale Entscheidung getroffen hat und weiterhin an eine Zusammenarbeit mit Aston Villa denkt.

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Dazu passt: Die ‚Gazzetta dello Sport‘ führt aus, dass Leão lieber in der Premier League anheuern würde. Darüber hinaus sollen die Villans in den vergangenen Stunden ständig den Kontakt zum Spielerlager gesucht haben. Yagiz Sabuncuoglu zufolge haben die Engländer ihr Ablöseangebot für Leão sogar auf 45 Millionen Euro erhöht.

Auf der Insel würde der Rechtsfuß aber wohl deutlich weniger verdienen als in der Türkei. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen zu sein.