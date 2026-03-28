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Nyakossi-Poker: Geht die Bundesliga leer raus?

von Dominik Sandler - Quelle: The Sun
1 min.
Roggerio Nyakossi als Kapitän der U21-Nationalmannschaft der Schweiz @Maxppp

Im Sommer könnte Innenverteidiger Roggerio Nyakossi in der Premier League landen. Die ‚Sun‘ berichtet, dass sich der FC Liverpool und der FC Chelsea im Transfer-Duell um den 22-jährigen Schweizer befinden. Dem Vernehmen nach waren im Winter auch Klubs aus Italien und Deutschland an Nyakossi interessiert, der sich aber für einen Verbleib bei OH Leuven in Belgien entschied.

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Im Sommer steht für den Kapitän der Schweizer U21 dann der nächste Schritt an. Sein Vertrag beim belgischen Erstligisten läuft nur noch bis 2027, ein Preis in Höhe von neun Millionen Euro ist der englischen Zeitung zufolge realistisch. Auch der FC Everton, West Ham United, der FC Fulham und Crystal Palace sollen Nyakossi genau beobachten, Olympique Marseille außerdem an einer Rückkehr arbeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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