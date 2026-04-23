Bestätigt: Saison-Aus für Yamal

Der FC Barcelona muss wie erwartet den Rest der Saison auf Lamine Yamal verzichten. Der 18-Jährige hat sich beim gestrigen 1:0-Sieg gegen Celta Vigo bei der Ausführung des Elfmeters eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen, wie die Katalanen mitteilen. Damit werde er die restlichen Spiele der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

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Aus der Pressemitteilung des Tabellenführers geht hervor, dass Yamal der spanischen Nationalmannschaft voraussichtlich bei der Weltmeisterschaft zur Verfügung stehen wird. Gänzlich ausgeschlossen werden kann das WM-Aus entgegen der Berichte spanischer Medien wie der ‚Marca‘ aber noch nicht. Barcelona muss in den verbleibenden sechs Spielen in der Liga den Vorsprung von neun Punkten vor Real Madrid also ohne seinen Topstar über die Bühne bringen.