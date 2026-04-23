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La Liga

Bestätigt: Saison-Aus für Yamal

von Dominik Sandler - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Lamine Yamal liegt am Boden @Maxppp
Barcelona 1-0 Celta Vigo

Der FC Barcelona muss wie erwartet den Rest der Saison auf Lamine Yamal verzichten. Der 18-Jährige hat sich beim gestrigen 1:0-Sieg gegen Celta Vigo bei der Ausführung des Elfmeters eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen, wie die Katalanen mitteilen. Damit werde er die restlichen Spiele der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

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FC Barcelona
COMUNICADO MÉDICO

Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial.
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Aus der Pressemitteilung des Tabellenführers geht hervor, dass Yamal der spanischen Nationalmannschaft voraussichtlich bei der Weltmeisterschaft zur Verfügung stehen wird. Gänzlich ausgeschlossen werden kann das WM-Aus entgegen der Berichte spanischer Medien wie der ‚Marca‘ aber noch nicht. Barcelona muss in den verbleibenden sechs Spielen in der Liga den Vorsprung von neun Punkten vor Real Madrid also ohne seinen Topstar über die Bühne bringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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