Hoffen & Bangen im Transferstreit: Kommt es noch dicker für Köln?

Ende März verhängte die FIFA eine Transfersperre gegen den 1. FC Köln für die kommenden zwei Wechselperioden plus Nachzahlung von gut 50.000 Euro an Olimpija Ljubljana. Der Weltverband sah es als erwiesen an, dass der FC auf eine Kündigung von Nachwuchsstürmer Jaka Cuber Potocnik beim slowenischen Klub hingewirkt hat.

Gegen dieses Urteil wollen die Geißböcke nun juristisch vorgehen und ziehen laut ‚Sport Bild‘ mit dem auf FIFA-Recht spezialisierten Schweizer Anwalt Gianpaolo Monteneri vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das erste Etappenziel, die Aussetzung der Sperre, wird Köln „wahrscheinlich“ erreichen, so die Fachzeitschrift.

Dies wäre zwar nur ein Teilerfolg, aber ein wichtiger. Der Bundesligist dürfte dann nämlich zumindest auf dem kommenden Sommer-Transfermarkt tätig werden und seinen Kader für die nächste Saison präparieren. Im Spätsommer folgt dann der entscheidende Prozess vor dem CAS mit dem Ziel, das Strafmaß zu reduzieren. Darauf stünden die Chancen allerdings eher schlecht.

Ljubljana will Köln bluten lassen

Derweil hat auch Ljubljana Berufung gegen das FIFA-Urteil beim CAS eingelegt. Das wurde der ‚Kölnischen Rundschau‘ vom Klub-Vizepräsidenten Christian Dollinger bestätigt. Die Slowenen geben sich mit erwähnten 50.000 Euro nicht zufrieden, pochen auf eine Ausgleichszahlung von 2,5 Millionen Euro. Diese Summe habe zuvor Dinamo Zagreb als Ablöse für Cuber Potocnik geboten. Für Köln könnte es also noch dicker kommen.