Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) steuern auf ihr Karriereende zu. Sehr wahrscheinlich hängen die Bayern-Keeper im kommenden Sommer mit Ablauf ihrer Verträge die Torwarthandschuhe an den Nagel. Die Konsequenz: An der Säbener Straße muss man sich nach Ersatz umschauen.

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Der Plan ist es, der künftigen Nummer eins Jonas Urbig (23) einen erfahrenen Schlussmann zur Seite zu stellen. Zu den Kandidaten gehört unter anderem Loris Karius (33), der ein Engagement in München grundsätzlich nicht ausschließt.

Laut der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ kann sich der Schalke-Torwart die Rolle als Nummer zwei bei den Bayern durchaus vorstellen. Schließlich würde er im Falle eines Wechsels in die bayrische Landeshauptstadt „deutlich näher an seiner Familie wohnen, die in Mailand lebt“.

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Fakt ist aber auch, dass Karius auf Schalke noch einen bis 2028 datierten Kontrakt besitzt. Es bräuchte also zudem eine Übereinkunft zwischen den Vereinen. Verscherbeln wollen die Knappen den Stammtorhüter sicherlich nicht.

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Wer kommt zum deutschen Rekordmeister?

Zahlreiche weitere Namen stehen jedenfalls bei FCB-Sportvorstand Max Eberl auf der Liste, darunter neben Wunschlösung Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) angeblich auch der noch sehr junge Robin Risser (21/RC Lens), der aufgrund seines Alters eigentlich nicht ins gesuchte Profil passt.