Sancho-Deal: BVB stellt zwei Bedingungen

Borussia Dortmund will das finanzielle Risiko bei der Verpflichtung von Jadon Sancho möglichst gering halten. Laut der ‚Sport Bild‘ sieht der Plan des BVB vor, dem Engländer bei seiner Unterschrift kein Handgeld zu zahlen. Stattdessen erwarte die Chefetage „eine große Bescheidenheit von Sancho“, nur dann sei eine Rückkehr möglich.

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Auch beim Gehalt müsste Sancho große Abstriche machen, rund fünf Millionen exklusive leistungsabhängiger Boni würde er kassieren. Ist der Rechtsfuß bereit dazu, einen Vertrag zu diesen Konditionen zu unterschreiben, steht einem dritten Engagement in Dortmund nichts mehr im Weg.