Giménez als Füllkrug-Ersatz?

Santiago Giménez könnte den AC Mailand in der kommenden Transferperiode nach weniger als nur einem Jahr schon wieder verlassen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass sich beide Parteien eine Trennung im Januar vorstellen können. Am 24-jährigen Stürmer, dessen Vertrag bis 2029 läuft, seien der AFC Sunderland und West Ham United interessiert.

Bei West Ham könnte Giménez auf Niclas Füllkrug (32) folgen. Der deutsche Torjäger will die Hammers im Winter verlassen. Insbesondere Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg haben ein Auge auf den gebürtigen Hannoveraner geworfen.