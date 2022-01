Defoe verlässt die Rangers

Jermain Defoe und die Glasgow Rangers gehen nach drei Jahren getrennte Wege. Das teilt der schottische Meister offiziell mit. Wohin es den 39-jährigen Angreifer zieht, ist noch unklar. Defoe gelangen in 74 Partien 32 Treffer.

#RangersFC today wishes to put on record our sincere thanks to @IAmJermainDefoe as he departs the club following three years of excellent service.