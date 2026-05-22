Hängt der Goretzka-Wechsel an einem Spiel?

Beim AC Mailand ist mit Leon Goretzka eigentlich schon alles geklärt. Dem 31-Jährigen liegt ein Dreijahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von fünf Millionen Euro vor, den der zentrale Mittelfeldspieler nur noch unterzeichnen muss.

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Doch noch hat der ablösefreie Wechsel einen Haken. Denn wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wartet der deutsche WM-Fahrer noch das kommende Wochenende ab. Sollten die Rossoneri am Sonntag (20:45 Uhr) ihr Heimspiel gegen Cagliari verlieren, könnten sie noch aus den Champions League-Rängen rutschen. Ob Goretzka dann einen Rückzieher machen würde? Sollte die Königsklasse keine Bedingung sein, könnte er ja eigentlich schon jetzt unterschreiben.

Die Chancen für Milan stehen aber gut, schließlich beträgt der Vorsprung auf Rang fünf einen Spieltag vor dem Ende zwei Zähler. Laut der italienischen Sportzeitung hat Goretzka außerdem bereits mit Trainer Massimiliano Allegri gesprochen und ist von der Aufgabe in der Domstadt überzeugt. Nach dem Spiel am Sonntag könnte der Wechsel zeitnah über die Bühne gehen. Zahlreiche italienische und englische Mitbewerber drohen leer auszugehen.