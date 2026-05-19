Gespräche laufen: Özcan vor Köln-Comeback?

Per Definition ist Salih Özcan ein echter Kölsche Jung. In Köln geboren wechselte der türkische Nationalspieler mit neun Jahren zum 1. FC Köln und schaffte dort den Durchbruch im Profikader. 2022 ging es dann für fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

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Wirklich durchsetzen konnte sich der Sechser dort nie, im Sommer endet das Kapitel und Özcan kommt ablösefrei auf den Markt. Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet jetzt, dass der 28-Jährige durchaus ans Geißbockheim zurückkehren könnte. Laut der Zeitung hat es bereits einen konkreten Austausch zwischen dem FC und der Spielerseite gegeben, Özcan könne sich eine Rückkehr zu seinem Herzensklub gut vorstellen.

Was läuft da mit Skhiri?

Noch sei aber nicht über das Gehalt gesprochen worden. In Köln wird unter anderem nach einem Ersatz für Eric Martel (24) gefahndet, der den Klub ablösefrei verlässt und vor einem Wechsel zum FSV Mainz steht. Neben Özcan ist laut ‚KStA‘ auch Ellyes Skhiri (31) von Eintracht Frankfurt ein Thema beim FC, der allerdings noch bis 2027 an die SGE gebunden ist. Bei den Verantwortlichen um Thomas Kessler sollen die Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Verpflichtung überwiegen.

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Die Priorität genießt daher eher Özcan, der allerdings auch von anderen Klubs umworben wird. Auch Werder Bremen sei am türkischen WM-Fahrer interessiert, türkische Klubs hätten ebenfalls loses Interesse angemeldet. Das dürfte den Mittelfeldspieler in eine gute Verhandlungsposition bringen. Der FC hat als Heimatklub von Özcan aber natürlich ein Ass im Ärmel.