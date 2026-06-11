Junior Adamu steht vor dem Wechsel vom SC Freiburg zum FC Schalke 04. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich der 25-Jährige am heutigen Donnerstagmittag bereits beim Medizincheck in Gelsenkirchen. Als Ablöse überweisen die Knappen demnach lediglich 800.000 Euro plus Boni in den Breisgau.

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Vor drei Jahren hatten sich die Freiburger den neunfachen österreichischen Nationalspieler aus der Talentschmiede von RB Salzburg noch 9,5 Millionen Euro kosten lassen. Doch richtig durchsetzen konnte sich Adamu in Freiburg nie. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Rechtsfuß leihweise bei Celtic Glasgow. Für die Schotten kam der Mittelstürmer jedoch nur auf vier Einsätze und erzielte keinen Treffer.

Auf Schalke soll nun offenbar ein Neustart her. Adamu besticht vor allem durch seine Geschwindigkeit sowie sein aggressives Anlaufverhalten und passt somit gut ins System von Trainer Miron Muslic.