Karl 2.0: Hat Bayern den Díaz-Erben gefunden?

Was für eine Woche für Maycon Cardozo. Erst am Dienstag unterschrieb der 17-Jährige einen langfristigen Fördervertrag beim FC Bayern, drei Tage später nahm ihn Vincent Kompany zum ersten Mal mit in den Profikader. Gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) ließ der Belgier sein neuestes Juwel sogar für mehr als eine halbe Stunde von der Leine.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brasilianer kam für Luis Díaz (29) auf dem linken Flügel ins Spiel und machte seine Sache ordentlich. Der Rechtsfuß agierte zwar noch etwas zurückhaltend, gegen den Ball arbeitete er aber vorbildlich. Nach vorne deutete er ein ums andere Mal seine Dribbelkünste an. „Er hat im Training seine Möglichkeiten bekommen und trainiert jetzt schon die ganze Saison mehr oder weniger regelmäßig mit. Darüber holt er sich seine Erfahrungen und sein Vertrauen. Es läuft gerade sehr schön für ihn“, so Sportvorstand Max Eberl über den wendigen Flügelspieler.

Ehrgeizige Ziele

Cardozo, der erst seit etwas mehr als einem Jahr bei den Bayern ist und sich schnell für höhere Aufgaben empfehlen konnte, hat in München noch viel vor: „Mein Ziel ist es immer, professionell zu sein. Jetzt, wo ich mein erstes Spiel als Profi gespielt habe, möchte ich einfach so weitermachen und hart trainieren, damit ich bei jedem Spiel dabei sein und in der Bundesliga mithalten kann“, so Cardozo zur ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte er sich tatsächlich im Profikader etablieren, könnten die Bayern schon eine kostengünstige Lösung für die vakante Stelle hinter Díaz gefunden haben. Auf dem linken Flügel werden etwa Yan Diomande (19), Said El Mala (19) oder Kevin Schade (29) gehandelt, die alle über 50 Millionen Euro kosten würden.

Pendant zu Karl?

Cardozo hingegen ist schon da und könnte auf links das Pendant zu Lennart Karl (18) auf rechts werden. Karl, der auch auf der Zehn zum Einsatz kommt, hat unter Kompany schon 31 Pflichtspiele absolviert und gibt Michael Olise (24) wie beim gestrigen Sieg gegen die Fohlen wichtige Verschnaufspausen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Cardozo kurz- bis mittelfristig ebenfalls eine solche Rolle auf der linken Seite übernehmen kann, bleibt abzuwarten. Zumal der 1,65 Meter große Youngster wie Karl normalerweise die rechte Schiene beackert. Sein Debüt dürfte den Verantwortlichen bei den Bayern in jedem Fall viel Hoffnung gemacht haben. Das nächste Juwel darf auf den Durchbruch hoffen.