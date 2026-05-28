Sevilla-Kauf: Ramos mit Witz-Angebot

Der Kauf des finanziell angeschlagenen FC Sevilla durch Ex-Profi Sergio Ramos und die Investmentgruppe Five Eleven Capital rückt offenbar in weite Ferne. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist das offiziell hinterlegte Angebot der Interessenten weit hinter den vorher vereinbarten Konditionen zurückgeblieben. „Das ist das schlechteste Angebot von allen, die wir erhalten haben. Sie wollten Sevilla für 100 Millionen kaufen“, zitiert die Sportzeitung aus Kreisen der Vereinsaktionäre.

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Eigentlich hatten sich beide Seiten nach eingehender Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Vereins darauf verständigt, dass 85 Prozent der Anteile für einen Betrag von 275 Millionen Euro erworben werden, Schulden in Höhe von 85 Millionen Euro getilgt und eine Kapitalerhöhung um 80 Millionen Euro vorgenommen werden sollten. Das Gesamtpaket hätte die Investoren um Ramos also eigentlich knapp 440 Millionen Euro kosten sollen. Nach dem „inakzeptablen“ Alternativangebot werden laut ‚Marca‘ nun andere Angebote von Investoren geprüft, „die bereits in der Pole-Position waren und weiter daran gearbeitet haben, eine Einigung zu erzielen, da sie davon ausgingen, dass die Transaktion mit Five Eleven zu nichts führen würde“.