PSG-Gerüchte um Maguire

Harry Maguire wäre um ein Haar im Winter zu Paris St. Germain gewechselt. Wie die ‚Sun‘ berichtet, lag für den 30-jährigen Innenverteidiger von Manchester United im Winter von den Parisern „ein Angebot auf dem Tisch“. Aus Zeitgründen wurde der Deal im Januartransferfenster jedoch nicht finalisiert. PSG hat Maguire aber nach wie vor als mögliche Verstärkung auf dem Zettel und könnte im Sommer einen erneuten Vorstoß beim United-Kapitän wagen.

Als mögliche Ablöse bringt die ‚Sun‘ umgerechnet rund 56 Millionen Euro ins Spiel. Maguire ist noch bis 2025 an die Red Devils gebunden. Unter Trainer Erik ten Hag ist der einstige Rekordeinkauf des Klubs aber in der Hackordnung deutlich zurückgefallen. Im Kalenderjahr 2023 fielen für Maguire in der Premier League lediglich 184 Spielminuten ab. Zuletzt machte der Rechtsfuß seinen Unmut sogar öffentlich. Nicht ausgeschlossen also, dass sich die Wege im Sommer trennen. Bei PSG steht derweil ein Fragezeichen hinter der Zukunft von Sergio Ramos (36), der von Maguire abgelöst werden könnte.

