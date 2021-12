Bericht: Benfica-Interesse an Jones

Phil Jones könnte seine ins Stocken geratene Karriere in Portugal wiederbeleben. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zeigt Benfica Lissabon Interesse am 29-jährigen Innenverteidiger von Manchester United. Der englische Rekordmeister bevorzuge zwar einen dauerhaften Transfer, Benfica zeige aber lediglich Interesse an einer halbjährigen Leihe.

Sein bislang letztes Profispiel hatte Jones vor fast 23 Monaten im FA Cup gegen die Tranmere Rovers (6:0) bestritten. Im Anschluss zog sich der Abwehrmann eine Knieverletzung zu und konnte sich nicht mehr in den Kader zurückkämpfen. Auch Neu-Trainer Ralf Rangnick hat keinerlei Verwendung für Jones, der im Old Trafford noch bis 2023 unter Vertrag steht.