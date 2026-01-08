TSG-Senkrechtstarter Hranac verrät Wechselziel

Robin Hranac hat sich in dieser Saison als absoluter Stammspieler der TSG Hoffenheim etabliert, scheint aber höhere Ambitionen zu haben. Das verrät der 25-Jährige dem ‚kicker‘: „Mein sportlicher Traum ist es, eines Tages in der Premier League zu spielen.“ Bei den Kraichgauern steht der Innenverteidiger noch bis 2028 unter Vertrag. Auf einen zeitnahen Abgang drängt Hranac keineswegs: „Ich glaube daran, dass Dinge dann passieren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“

Nach einer schwachen Debütsaison konnte sich der Tscheche bei der TSG in dieser Spielzeit durchsetzen, stand bisher in allen Partien in der Startelf und ist einer der Erfolgsfaktoren für den aktuellen Höhenflug des Klubs. „Heute sehe ich die Zeit als extrem wichtig an. Ich habe viel darüber gelernt, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, und vor allem, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben und weiter an sich zu glauben.“ Trotz der guten Phase attestiert sich Hranac selbst noch großes Verbesserungspotenzial, er sei „überzeugt, dass noch Luft nach oben ist, körperlich, technisch, mental und taktisch“.