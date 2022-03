Der „unsterbliche“ Ronaldo | Reals Stürmer-Wirrwarr

Ronaldos Tore für die Ewigkeit

Die Frage nach dem besten Fußballer unserer Zeit wird von vielen Fans unerbittlich geführt. Die zwei meistgenannten Namen sind dabei Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Doch während Messi seit seinem Wechsel zu PSG schwächelt, stellte CR7 gestern einen Rekord für die Ewigkeit auf. Mit seinem Hattrick beim 3:2-Sieg gegen Tottenham sicherte er den Red Devils nicht nur im Alleingang den Sieg, sondern erzielte auch seine Tore 805, 806 und 807 in offiziellen Spielen. Damit ist er laut Aufzeichnungen der FIFA der beste Torschütze der Geschichte. Der ‚Daily Express‘ titelt schlicht „Ron, two, three“, während sich die Presse auf dem europäischen Festland deutlich beeindruckter zeigt. Für die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ hat der Portugiese „Antonio Conte zerquetscht“, die spanische ‚as‘ mutmaßt vor dem CL-Rückspiel zwischen Atlético Madrid und United am Dienstag: „Cristiano macht den Colchoneros Angst“. In Frankreich schreibt die ‚L’Équipe‘ bloß „Unterzeichnet: CR807“ und in Ronaldos Heimat bringt es die ‚A Bola‘ mit einem Wort auf den Punkt: „Unsterblich“.

Real muss sich entscheiden

Real Madrid hat dieser Tage Probleme, von denen die meisten Vereine nur träumen können. Die Frage im Bernabéu ist aktuell folgende: Was machen wir, wenn unser aktueller Stürmer seit Monaten in Galaform ist, jüngst einen Dreierpack gegen Paris erzielt hat, wir im Sommer aber die Chance haben, zwei weitere Hochkaräter für den Sturm zu verpflichten? Dieser Thematik widmet sich heute auch die ‚as‘, nach deren Informationen Erling Haaland in der kommenden Saison in Madrid spielen will. Was dem Norweger angeblich Sorgen bereitet: Karim Benzemas unfassbare Form. Demnach stehen die Königlichen vor einem „9er-Dilemma“. Da die Verantwortlichen auch Kylian Mbappé verpflichten wollen, könnte Reals Sturm in der nächsten Saison vor Qualität förmlich platzen.

Chelsea zwischen Erleichterung und Panik

Beim FC Chelsea wollen die schlechten Nachrichten nicht abreißen. Wie der ‚Daily Mirror‘ heute berichtet, befasst sich Trainer Thomas Tuchel aufgrund der prekären Lage mit einem Abschied aus London. Mehrere Vereine, darunter Manchester United, wollen dieses Momentum für sich nutzen und den Deutschen aus der Hauptstadt weglocken. Der Abgang des erfolgreichen Trainers würde den Blues einen heftigen Stoß versetzen. Doch es gibt auch einen Silberstreif am Horizont. Laut der ‚Sun‘ hat die britische Regierung beschlossen, Chelseas eingefrorene Spieltags- und Vermarktungseinnahmen wieder freizugeben, wodurch man an der Stamford Bridge umgerechnet rund 130 Millionen Euro zur Verfügung hat, um beispielsweise Spielergehälter bis zum Ende der Saison zahlen zu können.