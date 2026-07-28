Spektakulärer BVB-Transfer | Italiens Telenovela

Karetsas lässt Bombe platzen

Borussia Dortmund ist kurz davor, einen der teuersten Neuzugänge der Vereinsgeschichte einzutüten. Konstantinos Karetsas steht vor einem Wechsel vom KRC Genk zu den Schwarz-Gelben und sorgt damit in seiner griechischen Heimat für Stolz und eine noch höhere Erwartungshaltung. ‚Sport24‘: „Der griechische Nationalspieler verabschiedete sich von Genk – wo er sich einen Namen gemacht hat – mit einem bewegenden Beitrag auf Instagram, der an die Zeit erinnert, als er seine ersten Schritte in den Jugendmannschaften des belgischen Vereins machte.“ Der 18-Jährige veröffentlichte eine Story mit einem Bild von sich aus der Genk-Jugend mit dem Kommentar „Dankbar“. Ein klares Signal, das auf den bevorstehenden Wechsel hindeutet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dortmund wird für den Spielmacher, der Julian Brandt ersetzen soll, dem Vernehmen nach um die 33 Millionen Euro auf den Tisch legen. „Die Bombe ist geplatzt – Genk und Dortmund haben sich auf eine Rekordsumme geeinigt“, vermeldet ‚Sport Day‘ und kündigt an: „Konstantinos Karetsas ist bereit für den größten Moment seiner Karriere. Dortmund bringt einen der spektakulärsten Transfers dieses Sommers unter Dach und Fach.“ Die renommierte Sportzeitung ‚Fos ton Spor‘ ist gespannt, wie sich das griechische Wunderkind in der Bundesliga schlägt: „Dortmund als erste Chance auf der großen Bühne.“

Wie in einer Telenovela

Der italienische Verband gleicht aktuell einem Scherbenhaufen und muss sich Hohn und Spott aus der Presse anhören. Nach der dritten verpassten Weltmeisterschaft in Folge sollte ein kompletter Neustart her. Dieser ist nach der Ablehnung des designierten neuen Nationaltrainers Andrea Pirlo und dem daraus resultierenden Doppelrücktritt des frisch installierten Technischen Beraters Paolo Maldini und seines Beraters Leonardo krachend gescheitert. Das stellt auch die ‚Mundo Deportivo‘ unter dem Titel „Totale Krise“ fest: „Die Umstrukturierung an der Spitze des Verbands klappt nicht. In der Tat wird das Chaos immer größer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die italienische Presse zeigt sich mitunter geschockt von den Entwicklungen. So konstatiert die ‚Gazzetta dello Sport‘: „Peinlich: Die Vorgänge erinnern an den Mittelweg zwischen einem Zauberwürfel und einer brasilianischen Telenovela der 80er Jahre. Das heiße Italien befindet sich im Juli zwischen Drehungen und Wendungen, Sprüngen nach vorne und Stürzen nach hinten, Hoffnungen, Enttäuschungen, Social Media-Beiträgen und leeren Aussagen.“ Der ‚Corriere dello Sport‘ analysiert: „Also wieder alles von vorne: Nach 16 Tagen zum Vergessen gibt der Verband kollektiv eine schlechte Figur ab. Maldini war gekommen, um acht Jahre zu bleiben, stattdessen blieb er vier Tage. Der Ruf zu den Waffen wurde zur Desertation.“ Eines sei besonders wichtig in den kommenden Wochen: „Der Verband ist kein Klub, kein Privateigentum, er wird nicht mit Marktgeschrei geleitet und über diese Fakten sind die beiden Führungskräfte gestolpert, denen eigentlich eine sehr edle Aufgabe übertragen worden war.“