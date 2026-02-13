Bayern verkündet Upamecano-Verlängerung

Dayot Upamecano und der FC Bayern gehen in eine gemeinsame Zukunft. Der Rekordmeister verkündet die Vertragsverlängerung mit dem französischen Nationalspieler bis 2030. Das bisherige Arbeitspapier war bis Sommer 2026 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen war ein monatelanger Poker, in dem zeitweise unter anderem auch Paris St. Germain und Real Madrid kräftig mitmischten. Fortan soll Upamecano bei Bayern bis zu 20 Millionen Euro jährlich kassieren. In einer ähnlichen Höhe ist die Unterschriftsprämie angesiedelt. Zudem besteht eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro, die wohl ab 2027 gültig ist.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, erklärt: „Dayot Upamecano ist eine weitere zentrale Figur unserer Mannschaft, mit der wir verlängern konnten. Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt - sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Spieler selbst freut sich über seine Unterschrift, die lange auf sich warten ließ: „Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele. Es geht immer um Mentalität im Leben - ich gebe alles für meine Mitspieler, in jedem Training, möchte jedes Spiel zu Null spielen und mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen.“

In München lief es für Upamecano nicht immer unfallfrei. Gerade in großen Champions League-Duellen leistete sich der mittlerweile 27-Jährige einige Aussetzer, die dazu führten, dass er seinen Stammplatz immer wieder mal verlor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Vincent Kompany die Bayern im Sommer 2024 übernahm, stabilisierte sich Upamecano weitestgehend. Die hohe Verteidigungslinie unter Kompany kommt den pfeilschnellen Modellathleten zugute.