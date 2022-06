BVB-Wechsel: Haller passt perfekt

Für Sebastian Kehl stand von Anfang an fest, dass Borussia Dortmund „die Wucht und die Körperlichkeit, die wir durch Erling Haaland verlieren werden“, kompensieren muss. Mit „physisch robuster, bezahlbarer Mann mit Torriecher“ umrissen die ‚Ruhr Nachrichten‘ zuletzt das Suchprofil.

Sinnvolle Investition

Der 1,90 Meter große Sébastien Haller soll es nun werden. Laut ‚Sport1‘ hat sich Borussia Dortmund bereits mit dem Stürmer auf eine Zusammenarbeit bis 2027 geeinigt, der Ablösepoker mit Ajax Amsterdam ist in vollem Gange. Mit einer Einigung wird in Kürze gerechnet. Womöglich wird man sich irgendwo zwischen 33 und 38 Millionen Euro treffen.

Über den Aspekt der Bezahlbarkeit kann man angesichts dieser Summen sicher streiten, laut ‚kicker‘ kann sich der BVB den Stürmer aber ohne weitere Verkäufe leisten. Eine Investition, die sich für den Vizemeister auszahlen wird. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten – insbesondere Hugo Ekitike (20) von Stade Reims – kann sich die Borussia bei Haller berechtigte Hoffnungen machen, die gesuchte Sofortverstärkung an Bord zu holen.

Der Mittelstürmer, der am kommenden Mittwoch seinen 28. Geburtstag feiern wird, kennt die Bundesliga. Für Eintracht Frankfurt hatte er in 77 Spielen 33 Tore erzielt, war bei den Hessen Teil der berühmten Büffelherde. Bei Ajax Amsterdam schraubte er die Quote in den zurückliegenden eineinhalb Jahren noch einmal nach oben und netzte in 65 Spielen 47 Mal.

Flop in West Ham

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er bei seiner Zwischenstation West Ham United weit weniger erfolgreich war. 2019 hatte der damalige Hammers-Trainer Manuel Pellegrini im gebürtigen Franzosen seinen Wunschstürmer erkannt und 50 Millionen Euro nach Frankfurt überwiesen. Im Dezember des gleichen Jahres wurde der chilenische Chefcoach allerdings durch David Moyes ersetzt.

In das System des Schotten passte Haller nicht rein. „Ich wurde von Manuel Pellegrini geholt, aber dann kam David Moyes und wir gerieten in eine Situation, in der wir wie gefangen waren“, blickte Haller Anfang dieses Jahres in einem Interview zurück, „ich habe in einem System gespielt, das mir nicht wirklich gefallen hat. Moyes bevorzugte jemanden wie Antonio im Sturm.“

Bei der Borussia werden Hallers physische Mittelstürmer-Qualitäten wieder deutlich mehr nachgefragt. Das Spielsystem war sowohl unter Edin Terzic als auch unter Marco Rose auf den Spielertypen Haaland zugeschnitten. Auch wenn eine Torquote von 83 Treffern in 87 Einsätzen wohl nahezu unerreichbar ist, wird Haller die entstandene Lücke füllen können.

Zeichen an Moukoko

Die Verpflichtung des erfahreneren Stürmers ist zudem auch ein Zeichen an Youssoufa Moukoko (17). Der einst als Wunderkind gefeierte Stürmer schwankt noch, ob er den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag bei seinem Ausbildungsverein verlängern soll. Die Verpflichtung des 20-jährigen Ekitike wäre in dieser Phase ein fatales Signal. Hinter Haller könnte der knapp zehn Jahre jüngere Moukoko hingegen weiter reifen und müsste die Rolle des Sturmtalents nicht teilen.