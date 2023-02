FC Bayern: Mané vor Comeback – Müller startet

Sadio Mané (30) könnte am Sonntag im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin (17:30 Uhr) sein Comeback beim FC Bayern feiern. Der senegalesische Nationalspieler hat nach seinem erlittenen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen im November wieder ausreichend Fitness erlangt, um in der Partie gegen die Köpenicker auf der Bank zu sitzen, ließ Trainer Julian Nagelsmann die anwesenden Journalisten bei der Pressekonferenz zum Spiel wissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem erhält Thomas Müller (33) eine Startplatzgarantie vom jungen Coach. Zuletzt musste die Klubikone etwas zurückstecken. Gegen Paris St. Germain (1:0) in der Champions League saß Müller auf der Bank, gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) wurde er nach dem Platzverweis für Dayot Upamecano früh ausgewechselt. Auch für Noussair Mazraoui (25) geht es aufwärts. Der Rechtsverteidiger ist ab kommender Woche wieder ein Thema für den Spieltagskader, so Nagelsmann.

Lese-Tipp

„Werde mein Bestes geben“: Cancelo über möglichen Bayern-Verbleib