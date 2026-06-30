Tottenham gelingt Kinsky-Verlängerung

Torhüter Antonin Kinsky bleibt Tottenham Hotspur langfristig erhalten. Der 23-Jährige unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2031 mit Option auf ein weiteres Jahr. Da sein Konkurrent Guglielmo Vicario (29) mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, geht der Tscheche voraussichtlich als Nummer eins in die kommende Saison.

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We are delighted to announce that Antonin Kinsky has signed a new contract with the Club ✍️



Congratulations, Toni! 🤍



🔗 https://t.co/3sxodlmNgH pic.twitter.com/DJXyBbLrkf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2026

Kinsky war im Januar 2025 für 16,5 Millionen Euro von Slavia Prag zu den Spurs gewechselt, kam seither jedoch erst in 20 Pflichtspielen zum Einsatz. Dennoch setzen die Nordlondoner großes Vertrauen in den Schlussmann.