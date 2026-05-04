Medien: Bochum-Kapitän Bero macht den Abflug

Neben Cajetan Lenz (19/steht vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim) verlässt auch Matus Bero (30) den VfL Bochum im Anschluss an die Saison. Laut der ‚WAZ‘ haben sich die Parteien darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Stattdessen strebe der Mittelfeldspieler ein Engagement in einer europäischen ersten Liga an.

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Nach dann drei gemeinsamen Jahren findet die Liaison also ein Ende. Bero führt den Ruhrpottklub in dieser Saison als Kapitän aufs Feld. In Enis Cokaj (27/von Panathinaikos an Levadiakos verliehen) hat der VfL schon einen Ersatz gefunden, der dabei helfen soll, die Abgänge von Lenz und Bero zu kompensieren.