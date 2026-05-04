Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Medien: Bochum-Kapitän Bero macht den Abflug

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
1 min.
Matus Bero mit seinen VfL-Kollegen @Maxppp

Neben Cajetan Lenz (19/steht vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim) verlässt auch Matus Bero (30) den VfL Bochum im Anschluss an die Saison. Laut der ‚WAZ‘ haben sich die Parteien darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Stattdessen strebe der Mittelfeldspieler ein Engagement in einer europäischen ersten Liga an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dann drei gemeinsamen Jahren findet die Liaison also ein Ende. Bero führt den Ruhrpottklub in dieser Saison als Kapitän aufs Feld. In Enis Cokaj (27/von Panathinaikos an Levadiakos verliehen) hat der VfL schon einen Ersatz gefunden, der dabei helfen soll, die Abgänge von Lenz und Bero zu kompensieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bochum
Matúš Bero

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Matúš Bero Matúš Bero
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert