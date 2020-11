Neuer Vertrag für Elneny?

Der FC Arsenal will den 2022 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Mohamed Elneny (28) vorzeitig verlängern. Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta beeindruckt von den Leistungen, die der Ägypter derzeit bei den Gunners zeigt. „Ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass er so weitermachen und während der Saison weiterhin gute Leistungen bringen kann“, sagte Arteta auf der Pressekonferenz vor Arsenals Europa League-Spiel gegen Molde FK (heute, 21 Uhr) und schränkte gleichzeitig ein: „Lasst uns Schritt für Schritt vorgehen.“

Dabei schien der defensive Mittelfeldspieler noch im Sommer keine Zukunft in London zu haben. Nachdem Elneny von seiner Leihe zu Besiktas zurückgekehrt war, musste er sich zunächst gegen Dani Ceballos und Granit Xhaka durchsetzen. Zudem stieß am Deadline Day noch Thomas Partey von Atlético Madrid zu Arsenal. Trotz der namhaften Konkurrenz absolvierte Elneny in dieser Saison bereits vier Premier League-Spiele über die volle Distanz – und beeindruckte dabei mit enormer Laufarbeit und defensiver Stabilität.