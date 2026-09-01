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Bundesliga

FC Bayern: Transfer-Update zu Boey & Ito

von Dominik Schneider
1 min.
Sacha Boey im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern könnte im Verlauf des Deadline Days noch den ein oder anderen Abgang verzeichnen. Auf der heutigen Pressekonferenz zum Bundesliga-Spieltag gab Christoph Freund ein Update zu Sacha Boey (25): „Sacha ist fit, aber wir haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass er individuell trainieren wird, weil einige Gespräche laufen.“

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Auch bei Hiroki Ito gab es gestern Berichte über einen möglichen Abschied. Der japanische Innenverteidiger wurde von seinen Agenten bei Ajax Amsterdam ins Spiel gebracht. Wirklich heiß scheint die Spur aber nicht zu sein. Sportdirektor Freund rechnet mit einem Verbleib: „Bei Hiroki Ito gibt es nichts Dringendes. Wir planen, dass Hiroki bei uns bleibt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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