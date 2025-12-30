Tohumcu-Deal auf der Zielgeraden

Umut Tohumcu steht kurz vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga. Informationen von ‚Sky‘ zufolge befinden sich die TSG Hoffenheim und Holstein Kiel in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Leihe des 21-jährigen Mittelfeldspielers, der an die TSG vertraglich noch bis 2028 gebunden ist. Eine Kaufoption ist laut dem Bezahlsender nicht Teil des Deals.

Bei den Kraichgauern gilt der vierfache deutsche U21-Nationalspieler schon länger als Abgangskandidat. In dieser Saison kommt Tohumcu, der zuletzt auch mit Galatasaray und dem FC Kopenhagen in Verbindung gebracht wurde, nur auf 134 Einsatzminuten in der Bundesliga. Die Kieler arbeiten unterdessen zusätzlich an einer Rückkehr von Jonas Meffert (31/Hamburger SV).