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Bundesliga

M’gladbach: Zwei neue Trainer-Kandidaten

Borussia Mönchengladbachs Suche nach einem neuen Cheftrainer steht vor dem Abschluss. Läuft es auf eine Überraschungslösung hinaus?

von Julian Jasch - Tom Steinmetzler - Quelle: Rheinische Post
1 min.
Enrico Maaßen @Maxppp

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem neuen Trainer auf zwei weitere Kandidaten gestoßen. Laut der ‚Rheinischen Post‘ beschäftigt sich die Borussia mit Enrico Maaßen und Vladimir Petkovic.

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Mit Maaßen, der aktuell Trainer des FC St. Gallen ist, soll es bereits Gespräche aber keine Eingung gegeben haben. Petkovic bringt einen hohen Erfahrungswert mit, stand schon bei etlichen Klubs an der Seitenlinie und ist vor allem durch seine Zeit bei der Nationalmannschaft der Schweiz bekannt.

Zuletzt kristallisierte sich am Niederrhein allerdings ein anderer Top-Kandidat für den Posten als Nachfolger von Eugen Polanski heraus: Ex-St. Pauli Trainer Alexander Blessin. Der 53-Jährige würde bestens in das gesuchte Profil des Stabilisators passen.

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Fakt ist: Laut Sportchef Rouven Schröder wurde mit einem Kandidaten eine mündliche Einigung erzielt. Dass es sich dabei um Blessin handelt, konnte bislang nicht bestätigt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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