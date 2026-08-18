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VfB: Acht-Millionen-Hijack bei Milosevic

von Martin Schmitz - Quelle: Ben Jacobs | Matteo Moretto
1 min.
Jovan Milosevic im VfB-Einsatz @Maxppp

Trotz einer Einigung mit Sporting Braga über einen Wechsel wird Jovan Milosevic den VfB Stuttgart offenbar in Richtung Italien verlassen. Wie Ben Jacobs berichtet, hat Udinese Calcio einen Hijack-Versuch unternommen und den Schwaben ebenfalls acht Millionen Euro für die Dienste des 21-jährigen Mittelstürmers geboten.

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Laut Matteo Moretto war der Vorstoß erfolgreich, der Deal sei unter Dach und Fach. Milosevic, der in der vergangenen Rückrunde an Werder Bremen verliehen war, befindet sich demnach auf dem Weg nach Venetien. Stuttgart hatte den Rechtsfuß 2023 für 1,2 Millionen Euro vom serbischen Klub Vojvodina verpflichtet, macht mit dem Nationalspieler also ein ordentliches Gewinngeschäft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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