Schalke 04: Dzeko-Plan geht auf

Edin Dzeko soll in der kommenden Woche beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (2. Mai, 20:30 Uhr) wieder im Aufgebot des FC Schalke 04 stehen. Dieses Vorhaben bestätigte Cheftrainer Miron Muslic auf der heutigen Pressekonferenz: „Er hat alles investiert, damit er so schnell wie möglich zurückkehrt. Wir sind sehr zufrieden mit seinem Heilungsprozess. Er wird in den nächsten Tagen sukzessive ins Training integriert. Der Plan ist, dass er gegen Düsseldorf in den Kader zurückkehrt.“

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Bereits am heutigen Freitag stand Dzeko wieder auf dem Trainingsplatz, der Mittelstürmer absolvierte eine individuelle Einheit mit Ball am Fuß. Ende März hatte sich der 40-Jährige im WM-Qualifikationsspiel mit Bosnien gegen Italien (4:1 n.E.) eine Schulterverletzung zugezogen und fehlt den Königsblauen seitdem. Für die letzten Aufgaben im Aufstiegskampf steht der Torjäger dem Zweitliga-Spitzenreiter aber wieder zur Verfügung.